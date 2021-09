Grodziscy regionaliści wydają kolejną publikacje. Historia grodziskich katów ukaże jeszcze w tym roku

Projekt Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej powstaje wspólnie z Muzealną Izbą Tradycji Ziemi Grodziskiej i Stowarzyszeniem Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Grätz". Jak wyjaśnia nam Dariusz Matuszewski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodziskiej - numer 20 z tej serii wydawniczej ma zostać poświęcony historii grodziskich katów.

- Temat zupełnie nieznany, często historycznie zafałszowany, został odkryty przez ogromną pasję Jędrzeja Czechowskiego. Przeglądając tysiące stron ksiąg grodzkich i radzieckich naszego miasta, które udało się w formie elektronicznej pozyskać do grodziskiego Muzeum, odkryte zostały niesamowite historie i fakty. Wiele z nich dotyczy zupełnie nieznanych nam dotychczas procesów czarownic i co za tym idzie także ponurej działalności katów. To niejednokrotnie niesamowite historie. Liczymy także, że w najbliższym czasie będziemy mogli wydać inną książkę Jędrzeja Czechowskiego poświęconą grodziskim procesom czarownic