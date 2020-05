Grodzisk: biblioteka będzie czynna od 6 maja, ale z ograniczeniami

Rząd wprowadza drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem.

Sprawdziliśmy, jak ta nowa normalność będzie wyglądała u nas. - Od środy 6 maja wznawiamy działalność Grodziskiej Biblioteki Publicznej, niestety na pewien czas ograniczoną wyłącznie do zwrotu i wypożyczania zbiorów. Czytelnia, ksero, kawiarenka internetowa, Ośrodek Wiedzy Regionalnej będą nadal nieczynne. Nie będziemy też organizować żadnych działań kulturalnych i edukacyjnych. O otwarciu filii w Ptaszkowie i Kąkolewie poinformujemy- wyjaśnia dyrektor Grodziskiej Biblioteki Publicznej, Marek Adamski. Jakie zmiany będą czekać na czytelników? Całkiem sporo, ale każda z nich ma maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo.

Biblioteka główna oraz filia na os. Wojska Polskiego czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 oraz od 14 do 17. Obsługiwane będą osoby już zapisane posiadające kartę biblioteczną. Przed wypożyczeniem książek, trzeba będzie złożyć na nie zamówienie. Książki zamawiać można poprzez katalog on-line na stronie www.biblioteka.gro.pl, telefonicznie lub mailowo z podaniem nr czytelnika, który znajduje się na karcie. - Zamówione książki należy odebrać w przeciągu trzech dni roboczych. Po upływie terminu rezerwacja zostanie anulowana. Zwroty książek odbywać się będą w wydzielonym miejscu biblioteki z zachowaniem ogólnie wymaganych zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki). Wypożyczenia odbywać się będą bez wolnego dostępu do półek w wydzielonym miejscu biblioteki. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba. Będzie obowiązywać również limit wypożyczeń- pięć egzemplarzy na czytelnika- podkreśla M. Adamski.

Zwracane książki będą podlegać 14-dniowej kwarantannie i nie będą w tym czasie wypożyczane. - Zabrania się samodzielnego dezynfekowania książek preparatami zawierającymi alkohol i detergenty. Za zniszczone wskutek takich zabiegów książki pobierane będą opłaty regulaminowe- dodaje.