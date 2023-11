Grodzisk stroi się na święta. Na Starym Rynku stanęła już choinka

Każdego roku w okresie Bożego Narodzenia nasze miasto nabiera jeszcze większego uroku. Nie inaczej będxie tym razem. Jeszcze chwila i będzie można ruszyć na spacery rozświetlonymi ulicami Grodziska.

Czego możemy spodziewać się w tym roku? W czwartek, 30 listopada, na Starym Rynku stanęła już choinka. Odpalenie lampek odbędzie się w sobotę, 9 grudnia, podczas Grodziskiego Jarmarku Świątecznego.

Co jeszcze? W centralnym punkcie miasta pojawi się również fotel Świętego Mikołaja z ramką do wykonywania pamiątkowych zdjęć, sanie z reniferami (po jarmarku przeniesione zostaną na pl. Św. Anny), napis "Wesołych Świąt" na ratuszu, 30 choinek z lampkami i dekoracją świąteczną do zdjęć na czas jarmarku, a także bombki.

Rozświetlona będzie także ul. Szeroka i Stary Rynek, a na rondzie ks. kan. Cz. Tuszyńskiego tradycyjnie stanie figura anioła. Oświetlone zostanie również grodziskie lodowisko.