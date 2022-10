Grodzisk Wielkopolski: Dzień Edukacji Narodowej w gminie Grodzisk. Nauczyciele otrzymali nagrody. Nie brakowało życzeń i gratulacji

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Grodzisk. Były nagrody i gratulacje

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany dniem nauczyciela. Z tej okazji w wielu gminach odbywają się specjalne spotkania, na których władze samorządowe nagradzają wyróżniających się pedagogów.

W Grodzisku Wielkopolskim jest podobnie. W tym roku spotkanie odbyło się we wtorek, 11 października. Była to okazja do podziękowania nauczycielom za trud włożony w edukację młodego pokolenia mieszkańców całej gminy. Podczas uroczystości wręczono również nagrody.

Do życzeń dołączyli się przewodniczący Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim Józef Gawron, sekretarz gminy Artur Kalinowski oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim Rafał Sikorski.