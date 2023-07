Grodziska Piesza Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

Grupa 20. z Grodziska pielgrzymuje już od 1986 roku. Nie jest ważny trud podróży i niedogodności dróg. A do pokonania jest ponad 300 kilometrów. Każdy z nich zabrał ze sobą liczne intencje osobiste i te przekazane przez rodzinę, przyjaciół, znajomych. Pielgrzymom po raz pierwszy przewodzi ksiądz Mateusz Danielewicz.

- Cieszymy się z każdej osoby, która z nami idzie. Większość pielgrzymów jest z Grodziska, ale są też mieszkańcy Wolsztyna czy Komornik. Zabieramy to wszystko, co towarzyszy nam w życiu. Każdy z nas ma własną intencję, ale każdy dzień ma też jedną wspólną. Będziemy modlić się między innymi w intencji nawrócenia czy za nasze rodziny

- mówi ks. Mateusz Danielewicz.

Jak podkreśla, pielgrzymka to niełatwa, ale piękna inicjatywa, którą warto przeżyć.

- To duży wysiłek, ale każdy sobie z nim poradzi. Idą z nami młodsi, idą też starsi. Zachęcam, żeby dołączyć. Jeśli ktoś nie doświadczy tego, czym jest pielgrzymka, nie będzie wiedział, jak piękne jest to wydarzenie. Jeśli podejmiemy ten trud raz, to później kolejne przyjdą naturalnie