Henryka Kalemba i Waldemar Łyczykowski wyróżnieni odznaką „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadaje się osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa wielkopolskiego, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

To najwyższe honorowe, regionalne wyróżnienie, które przyznawane jest przez marszałka województwa wielkopolskiego. Podczas czwartkowej sesji odznaki zostały wręczone przez wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka i radnego sejmiku woj. wielkopolskiego Henryka Szymańskiego, na wniosek burmistrza Grodziska, Piotra Hojana.

Odznaką uhonorowana została Henryka Kalemba, członkini zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie. To docenienie wielu lat pracy społecznej na rzecz mieszkańców wsi, gminy i powiatu. Do KGW wstąpiła w 1978 roku. Jest jedną z inicjatorek powstania kabaretu „To My”. Znana z polotu literackiego oraz zdolności aktorskich, zyskała przydomek „słocińskiej Hanki Bieleckiej”. Przez wiele lat dała się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana, która swoją pasją i energią zaraża mieszkańców Słocina do wspólnego działania. Jej główną ideą jest upowszechnianie kultury ludowej, które stało się inspiracją do dalszych działań integrujących środowiska wiejskie kobiet.