Jabłonna szykuje się do wielkiego świętowania. Miłośnicy koni spotkają się już po raz jedenasty!

Święto Konia to przedwojenna tradycja naszego regionu, którą od kilku lat kontynuują właściciele „Swojskiej Zagrody u Prządków". W tym roku świętowanie zaplanowano na sobotę, 2 września. Jak co roku, już od wczesnych godzin porannych, do niewielkiej miejscowości w gminie Rakoniewice będą docierać koniarze z całej Polski. Po zamknięciu zapisów, około godziny 12 odbędzie się zbiórka uczestników tegorocznego święta. Tuż po niej korowód bryczek i jeźdźców wyruszy na paradę po malowniczych zakątkach wsi. Przejazd zakończy piknik na urokliwej polanie.

Oficjalne otwarcie Święta Konia zaplanowano na godzinę 14. A co jeszcze w programie? Atrakcji nie zabraknie. Przez cały dzień będzie można przyglądać się widowiskowym pokazom i konkursom, które będą przeprowadzane pod okiem fachowych sędziów. W programie znajdzie się również między innymi występ Cheerleaderek 40+"Jak nie my to kto” czy zespołu "Zdrojowianie". Będą stoiska pełne pyszności i dmuchane zamki dla maluchów. Szczegółowy program imprezy będzie znany już niebawem.

Organizatorzy wydarzenia mają nadzieję, że w tym roku, podobnie jak zawsze, gości nie zabraknie. Już dziś serdecznie zapraszają na 11. edycję Święta Konia w Jabłonnie.