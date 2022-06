Już w ten weekend odbędzie się piętnasty Motopiknik w Wielichowie!

Co roku do Wielichowa przyjeżdżają motocykliści z powiatu grodziskiego i sąsiednich miejscowości. Nie bez powodu, bo Motopiknik to impreza wyjątkowa, która nie tylko integruje środowisko motocyklowe, ale też promuje wartości krajoznawczo-turystyczne ziemi wielichowskiej. Tradycyjnym punktem programu jest parada motocyklowa. I tej również nie zabraknie w tym roku. A co poza tym?

Podobnie jak w roku ubiegłym uczestnicy Motopikniku będą mogli podziwiać panoramę gminy Wielichowo podczas przelotu helikopterem. Jednym z punktów programu będzie widowiskowy pokaz Extreme Trial Show w wykonaniu Przemysława Kaczmarczyka. Niesamowite umiejętności, kontrola motocykla i ryk silnika z pewnością zrobią na Was wielkie wrażenie!

Organizatorzy szykują dla motocyklistów także wiele konkurencji oraz mnóstwo ciekawych niespodzianek. Na scenie zaprezentują się Cheerleaderki 40+ oraz zespół Piwozaury. W godzinach od 9 do 14 będzie również okazja do podzielenia się najcenniejszym darem - organizatorzy zapraszają bowiem do udziału w zbiórce krwi.

Motopiknik w Wielichowie odbędzie się w niedzielę, 26 czerwca. Początek o godzinie 11. Po oficjalnej inauguracji i powitaniu gości, wyruszy parada motocyklowa. Wstęp dla wszystkich chcących wziąć udział w imprezie jest wolny. Nie może Was tam zabraknąć! Do zobaczenia w Wielichowie!