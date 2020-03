Klub Kobieta i Pieniądze, jak postępować by "Pieniądze się nas trzymały"?

Klub Kobieta i Pieniądze powstał, jako inicjatywa od kobiet, dla kobiet. Pomysłodawczynią całej akcji jest Dominika Nawrocka, ekonomistka, specjalistka od finansów, autorka książki „Kobieta i pieniądze. 7 kroków edukacji finansowej kobiet”, a prywatnie matka i żona. Po latach spędzonych w pracy w korporacji, postanowiła zmienić coś w swoim życiu i zapoczątkowała spotkania kobiet poświęcone wydawaniu, oszczędzaniu i zagospodarowywaniu pieniędzy. Dziś z powodzeniem z metod przez nią opracowanych, korzystają tysiące kobiet w całej Polsce.

W październiku 2019 roku Klub Kobieta i Pieniądze rozpoczął swoją działalność również na terenie Grodziska Wielkopolskiego. W rozmowie z ambasadorką klubu, panią Agnieszką Jurgą, zapytaliśmy skąd pomysł na uruchomienie takiego przedsięwzięcia w Grodzisku. Opowiedziała nam o etapie swojego życie, podczas którego sama miała problemy z zaplanowaniem swojego budżetu domowego, tak by oszczędzić dodatkowe pieniądze. Dołączyła wtedy do klubu działającego w Wolsztynie i ukończyła go, otrzymując certyfikat. Zaaferowana tematem finansów, postanowiła umożliwić kobietom z lokalnych społeczności poszerzanie wiedzy w tej dziedzinie i tak stała się ambasadorką dwóch klubów, we Wolsztynie oraz w Grodzisku Wielkopolskim.