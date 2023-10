Konferencja prasowa Koalicji Obywatelskiej w Grodzisku Wielkopolskim

- stwierdził Sławomir Górny.

Ze strony obecnych na spotkaniu mieszkańców padły pytania dotyczące między innymi kwestii rodzicielstwa zastępczego, kultury, sportu. Poseł Janyska zapewniła, że KO ma przygotowane rozwiązania dotyczące wsparcia rodzin zastępczych.

- Polityka musi trzymać się daleko od sportu. Jeśli polityka zaczyna się mieszać do sportu, to mamy efekty takie, jak stan polskiej reprezentacji piłki nożnej - to katastrofa, Morawiecki zatruł całą atmosferę, mieliśmy aferę premiową. Oczywiście inwestycje w sport muszą być realizowane, mamy na to konkretny plan