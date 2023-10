Mieszkańcy gminy Grodzisk głosują. Trwają wybory parlamentarne 2023

Frekwencja do godziny 12 w powiecie grodziskim wyniosła według danych Państwowej Komisji Wyborczej 18,26 procent. Ile osób oddało głos w poszczególnych gminach naszego powiatu?

W niedzielę, 15 października 2023 roku o godzinie 7:00 otwarto lokale wyborcze. Polacy mogą zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu, a także wziąć udział w referendum. Mieszkańcy gminy Grodzisk Wielkopolski również od samego rana oddają swoje głosy w lokalach wyborczych.

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosować?

Do głosowania w wyborach parlamentarnych 2023 uprawionych jest ponad 29 milionów osób. Startuje 6655 kandydatów na posłów i 360 na senatorów. Z tej grupy na czteroletnią kadencję wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Podczas tegorocznych wyborów możemy także wziąć udział w referendum.

Lokale wyborcze w całym kraju otwarto o godzinie 7:00. Głosowanie potrwa do godziny 21:00. Wówczas zakończy się cisza wyborcza i poznamy szacunkowe wyniki exit poll.

Każdy wyborca w lokalu może otrzymać trzy karty do głosowania. Jedna będzie zawierała listę kandydatów w wyborach do Sejmu, druga - do Senatu, a trzecia - pytania referendalne. Nie ma obowiązku wzięcia wszystkich kart. Kto nie chce wziął udziału w którymś z trzech głosowań, musi o tym fakcie w lokalu wyborczym powiadomić komisję.