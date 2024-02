Kto otrzymał dofinansowania z programu “Kulisy Kultury” w powiecie grodziskim?

Gmina Grodzisk Wielkopolski złożyła wniosek o dofinansowanie remontu filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Wojska Polskiego. Gmina wnioskowała o wsparcie w wysokości 150 tysięcy złotych. W ramach rozstrzygnięcia organizatorzy poinformowali, że na ten cel przyznano 130 tysięcy złotych. W ramach inwestycji zaplanowano m.in wymianę podłogi w pomieszczeniu głównym oraz magazynach, wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z parapetami, a także drzwi do wiatrołapu oraz do pomieszczeń, remont toalet, instalacji elektrycznej, wymianę grzejników oraz malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie.

W czwartek, 15 lutego ogłoszono wyniki czwartej edycji naboru do programu, który realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i ma na celu poprawę warunków funkcjonowania domów kultury i bibliotek na terenie województwa.

Gmina Wielichowo złożyła wniosek o dofinansowanie remontu sali w Centrum Kultury w Wielichowie. Szacunkowy koszt remontu wynosił 112 tysięcy złotych, z dofinansowania udało się uzyskać 70 tysięcy złotych. Prace będą obejmować remont ścian, podłogi oraz zakup nowego sprzętu do nagłośnienia i mikrofonów. Prace planowane są na lipiec.

Gmina Rakoniewice wnioskowała z kolei na remont ogólnodostępnej toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Rakoniewickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Rakoniewicach. W ramach rozstrzygnięcia organizatorzy poinformowali o przyznaniu na ten cel 55 tysięcy złotych.

Z kolei gmina Granowo złożyła wniosek o dofinansowanie na remont przestrzeni Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Granowie. Remont będzie obejmował odnowienie sali w Centrum Kultury, odmalowanie ścian, naprawa nieszczelności pokoju zimowego, jak i też zamontowanie w tym pokoju okna.

Dofinansowanie z programu "Kulisy Kultury" to nie tylko wsparcie finansowe, ale również uznanie dla wartości tych projektów. To dowód na to, że kultura ma moc budowania społeczności i wzbogacania życia mieszkańców.