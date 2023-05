Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie zorganizowało niezapomnianą imprezę i po raz kolejny pokazało, że do czegokolwiek się nie przyłoży, to odnosi sukcesy!

„Kwiaty we włosach”. Taneczna majówka Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie

Tym razem członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie zaprosiły na taneczne spotkanie z okazji majówki. W piątek, 12 maja, panie bawiły się pod hasłem "Kwiaty we włosach". Jak to w Słocinie bywa, panie popisały się kreatywnością! Tego wieczoru królowały barwne kreacje i wianki we włosach.

O najlepsze przeboje zadbał doskonale już znany w Słocinie duet Taryfa Nocna. Adam Andrzejewski i Dariusz Łapacz po raz kolejny porwali panie do wspólnej zabawy. Podczas imprezy, na której nie brakowało jedzenia i dobrej muzyki, nogi same trwały się do tańca. Potańcówka trwała do późnych godzin wieczornych. Panie szalały na parkiecie w rytm największych hitów! Zobaczcie, jak się bawiły: