Liga Młodych Logistyków z udziałem uczniów Zespołu Szkół Technicznych OPRAC.: Ania Borowiak

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w eliminacjach do konkursu „Liga Młodych Logistyków”. To ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy rozwijają swoje umiejętności i kontynuują edukację na profilach związanych z logistyką.