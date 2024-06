Margaret wystąpiła podczas Grodziskiego Piwobrania

Margaret jest obecnie jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Wiele jej hitów zyskało rozgłos również poza granicami naszego kraju. Najpopularniejszymi utworami piosenkarki są m.in. „Thank you very much”, „Heartbeat”, „Cool me down”, „Byle jak” oraz „Wasted”. Każdy z nich posiada wiele milionów wyświetleń na platformie YouTube.

To nie koniec świętowania i największej imprezy plenerowej w Grodzisku Wielkopolskim. Co czeka nas jutro? W niedzielę będzie można zajrzeć do grodziskiego browaru, bezpłatnie zwiedzić go z przewodnikiem oraz poznać tajniki powstawania tego wyjątkowego na skalę Europy trunku. Tego samego dnia ulicami miasta przejdzie barwna żakinada, która dotrze do Parku Miejskiego. Tam na najmłodszych będzie czekać specjalny program artystyczny. Serdecznie zapraszamy!