Mieszkańcy gminy Grodzisk głosują. Trwają wybory do Parlamentu Europejskiego

Od rana mieszkańcy całej Polski odwiedzają lokale wyborcze, aby oddać głosy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Podobnie wygląda to w gminie Grodzisk Wielkopolski.

Frekwencja do godziny 17 w powiecie grodziskim wyniosła według danych Państwowej Komisji Wyborczej 22,06 procent.

Wybieramy 53. europosłów, którzy do 2029 r. będą reprezentowali Polskę w Parlamencie Europejskim. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00.

Do lokalu wyborczego należy udać się z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem. Nie musi to być jednak dowód tożsamości. Można zabrać ze sobą także paszport, legitymację studencką czy np. prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.