Mieszkańcy powiatu grodziskiego wpadli w pułapkę oszustów. Stracili 20 tysięcy złotych

Policjanci po raz kolejny przypominają o zachowaniu zdrowego rozsądku zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Stosując zasadę ograniczonego zaufania, nie przekazujmy i nie udostępniajmy danych do logowania do naszych rachunków bankowych. Nie należy również instalować aplikacji, których pochodzenia i działania nie znamy.

- W pierwszym przypadku poszkodowany stracił 800 złotych. Dwa dni później zgłosiła się do nas mieszkanka powiatu grodziskiego, która chciała sprzedaż w Internecie ubrania. Kobieta została zmanipulowana przez oszustów, którzy uzyskali dostęp do jej konta bankowego. Straciła prawie 20 tysięcy złotych

Oszuści mogą poprosić Cię o Twój adres e-mail lub numer telefonu w prywatnej wiadomości na portalu. Po ich uzyskaniu zwykle wysyłają fałszywe maile (lub czasem prywatne wiadomości, SMS-y albo kontaktują się telefonicznie) i próbują wyłudzić Twoje dane płatnicze, podszywając się pod stronę, na której sprzedajesz lub kupujesz produkt.

Cyberprzestępcy kontaktują się ze sprzedającym, który otrzymuje od oszustów link do strony udającej witrynę pozwalającą na finalizację transakcji. Zachęcają, by wprowadzić w fałszywym panelu dane swojej karty, rzekomo po to, aby otrzymać na nią pieniądze za przedmiot z ogłoszenia.

Policja apeluje o ostrożność. Nie wpisujmy nigdzie numeru swojej karty i nie klikajmy w nieznajome linki do stron.