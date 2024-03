Kolejny wniosek w sprawie budowy obwodnicy Rostarzewa złożyli radni Gabriela Cielecka i Rafał Siemieńczuk. W piśmie wskazują, że to wyjątkowo niebezpieczne miejsce na drogowej mapie powiatu z kilku względów. Mowa między innymi o centralnym położeniu ratusza, budynkach mieszkalnych znajdujących się w odległości mniejszej niż 1 metr od drogi czy wąskich chodnikach, których szerokość jest niezgodna z prawem budowlanym. Radni zwracają również uwagę na pogarszający się stan budynków oraz utratę ich wartości czy zwiększający się ruch pojazdów ciężarowych.

Brak obwodnicy to problem, z którym mieszkańcy borykają się od lat. Od dawna wskazują, że boją się o swoje bezpieczeństwo.

Przez sam środek Rostarzewa i Rakoniewic przebiega droga krajowa nr 32. To odcinek prowadzący z Poznania do Zielonej Góry, więc nie dziwi fakt, że często przejeżdżają tędy samochody ciężarowe. Nadzieją miał być rządowy program „100 obwodnic”, który ruszył w 2020, ale ani Rostarzewo, ani Rakoniewice, nie zostały w nim uwzględnione.

- Bezpieczeństwo nie zwiększy się bez budowy obwodnicy. Odpowiedź (GDDKiA - przyp. red.) to "stempelki" powtarzające się nie od kilku, a od kilkunastu lat (...) Całe Rostarzewo jest zbulwersowane, że w ramach programu "100 obwodnic" nie ujęto Rostarzewa

- czytamy w interpelacji.

Radna zaapelowała, by wniosek skierować do premiera Donalda Tuska, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz minister edukacji Barbary Nowackiej, jednocześnie przesyłając je do wiadomości zarządcy drogi.

O sprawie budowy obwodnicy rozmawiano podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w środę, 20 marca. Radna Cielecka pytała o wizytę burmistrza w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.