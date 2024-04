Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 7.04.2024. 31.03 - 6.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę, 6 kwietnia, na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim odbył się mecz o mistrzostwo II ligi kobiet. Zawodniczki GSS Grodzisk Wielkopolski zmierzyły się z Wisłą Płock.

Wybory samorządowe odbędą się już w niedzielę, 7 kwietnia. Tam, gdzie potrzebna będzie druga tura, zostanie ona przeprowadzona 21 kwietnia. W jaki sposób głosować, by nasz głos był ważny? Jaki dokument zabrać do lokalu wyborczego? Podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby mieć pewność, że oddało się ważny głos.