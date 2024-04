Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, w tegorocznych wyborach samorządowych jest do obsadzenia 39 776 mandatów radnych gmin i miast, 6 230 radnych powiatów oraz 552 radnych sejmików wojewódzkich.

Wybory samorządowe 2024. Jaki dokument zabrać z sobą?

Do lokalu wyborczego należy udać się z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem. Nie musi to być jednak dowód tożsamości. Można zabrać ze sobą także paszport, legitymację studencką czy np. prawo jazdy. Tożsamość potwierdzić można też za pomocą aplikacji mObywatel.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. Zdarza się, że przez długie kolejki osoby, które odpowiednio wcześniej do nich dołączyły, nie zdążą oddać głosu do 21:00. Nie muszą się jednak martwić. Jeżeli stoją w kolejce uformowanej przed zaplanowaną godziną zamknięcia lokalu wyborczego, zgodnie z obowiązującymi procedurami mają prawo zagłosować.