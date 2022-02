Mniej pieniędzy dla sołectw. Burmistrz: Zapewniam, że nikt na tym nie straci

- Radni podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego w 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że takich środków w gminie Rakoniewice nie będzie. Były zawsze i będą nadal, choć w nieco innej formie. Do tej pory fundusz sołecki pozwalał nam na uzyskanie zwrotu ze środków rządowych w wysokości nawet do 40 procent. W poprzednich latach była to kwota nawet kilkuset tysięcy złotych. Rekompensata ta jednak stopniowo była zmniejszana i dziś nie ma już sensu, bo to tylko kilka procent, a cała procedura jest bardzo skomplikowana - wyjaśnia burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak.