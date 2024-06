Monika Brzozowska i Paweł Kosek zwycięzcami XVI Grodziskiego Półmaratonu "Słowaka"

- Cieszę się, że tak liczną grupą przyjechaliście do Grodziska, aby celebrować z nami największe święto biegowe naszego miasta, po raz kolejny przebiec ulicami miasta i doświadczyć tego, z czego słynie nasz bieg - żywiołowej postawy mieszkańców, dopingu i tego, czym Grodzisk was przywita. Mam nadzieję, że poczujecie ciarki na plecach, widząc, jak wspaniale nasi mieszkańcy was dopingują. To najbardziej rozbiegane i najgłośniej dopingujące miasto, nie mam co do tego wątpliwości - mówił burmistrz Piotr Hojan.