Myślała, że pisze z krewną. Została oszukana metodą na Blika

Zgłoszenie o oszustwie funkcjonariusze przyjęli w poniedziałek, 13 listopada. Nieznany sprawca skontaktował się z mieszkanką Grodziska na portalu społecznościowym, podając się za jej bliską krewną i poprosił o pożyczkę w kwocie 1000 złotych za pośrednictwem kodu BLIK.

- Kobieta nie podejrzewała oszustwa, ponieważ przestępca mając wgląd w historię wiadomości zapisanych w komunikatorze skorzystał ze słów i zwrotów, których kobiety używały kontaktując się ze sobą na co dzień. Niewiele brakowało, by oszustwa udało się uniknąć, ponieważ poproszona o przesłanie kodu kobieta próbowała skontaktować się telefonicznie z krewną, jednak jej numer był zajęty. Mieszkanka Grodziska, nie czekając na oddzwonienie, przesłała kod. Niestety szybko okazało się, że nie trafił on do krewnej, lecz do oszusta, który natychmiast zrealizował wypłatę w jednym ze szczecińskich bankomatów