Najmłodsi zawodnicy rozpoczęli VI Półmaraton we Wrotkarstwie Szybkim! Zobaczcie jak sobie poradzili Karolina Majchrzak

Od samego rana w Grodzisku Wielkopolskim trwają zawody we wrotkarstwie szybkim. VI Półmaraton we Wrotkarstwie Szybkim o Dzban Bernarda im. Piotra Majewskiego rozpoczął się od startów najmłodszych uczestników na dystansach od 100 metrów do nieco ponad 3 kilometrów