Nowa organizacja ruchu po przebudowie drogi. "Teraz musimy jeździć dookoła"

O ile sam remont wszystkich cieszy, bo gruntowa droga zyskała nawierzchnię z płyt betonowych, o tyle ustawione znaki - zdaniem mieszkańców - utrudniają im teraz życie.

- Mieszkamy tutaj od lat i nagle wprowadzono ruch jednokierunkowy. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. Od zawsze jeździliśmy w jedną i drugą stronę, nigdy nie doszło tu do wypadku czy kolizji. To boczna, wiejska droga, wykorzystywana przez mieszkańców, głównie rolników, którzy dojeżdżają do okolicznych pól. Ruch jednokierunkowy nie ma tu kompletnie sensu