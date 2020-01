Nowości dla najmłodszych na grodziskim lodowisku

Od poniedziałku do piątku, lodowisko dostępne jest dla wszystkich chętnych od godziny 15.00 do godziny 21.00 (ostatnia sesja rozpoczyna się o godzinie 20.00).

W sobotę oraz w niedzielę lodowisko czynne jest od 10.00 do 14.00 i od 15.00 do 21.00. Od godziny 14.00 do 15.00 trwa przerwa serwisowa.

Każda sesja rozpoczyna się o pełnej godzinie zegarowej. Ostatnie wejście rozpoczyna się o godzinie 20.00.

Cena biletów:

Ulgowy – 2 zł

Normalny – 5 zł

Wypożyczenie łyżew – 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki – 5 zł