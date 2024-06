Przegląd prasy 30.06.2024 Grodzisk Wielkopolski. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

W sobotę, 29 czerwca, ok. godziny 16:15 doszło do zderzenia na trasie krajowej nr 32, pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Ptaszkowem. W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy.

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Jedną z muzycznych gwiazd, które uświetniły wybory Miss Polonia 2024 była Natasza Urbańska! 46-latnia artystka tego wieczoru zaszalała z kreacją, która odsłaniała naprawdę dużo! Zobaczcie, jak się zaprezentowała!

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Prace rozpoczęto wiele tygodni temu i choć pierwotnie termin zakończenia budowy ścieżki na trasie Grodzisk Wielkopolski-Ujazd wyznaczony był w wakacje to - wszystko na to wskazuje - ulegnie on przedłużeniu.