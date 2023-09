Osiedle Wojska Polskiego wciąż się rozbudowuje

Pod koniec sierpnia Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku blok przy Winnej 22A. Oficjalnego otwarcia budynku w postaci przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marcin Wojciechowski oraz jedna z mieszkanek.

To budynek nowoczesny, pięciokondygnacyjny, zawierający 24 mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od niecałych 40 do nieco ponad 60 metrów kwadratowych oraz jeden lokal usługowy. W cenie mieszkań lokatorzy uzyskują możliwość indywidualnego dostępu do komórki lokatorskiej znajdującej się na każdej kondygnacji.

Sukcesywnie powstają nowe budynki wielorodzinne dzięki, którym wciąż przybywa mieszkańców. W sąsiedztwie oddanego kilka dni temu budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa już planuje kolejne. W najbliższych 3 latach w tej okolicy mają powstać jeszcze cztery budynki wielorodzinne, w których będzie mogło zamieszkać około 100 rodzin. Trwają już prace projektowe.