Szczęśliwi lokatorzy odebrali klucze. Spółdzielnia Mieszkaniowa oddała do użytku blok przy Winnej 22A

To kolejna zakończona budowa zrealizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grodzisku Wielkopolskim. Tradycyjne przekazanie kluczy, które odbyło się pod koniec sierpnia, rozpoczęło się okolicznościowym spotkaniem, w którym wzięli udział wiceprezes i pracownicy SM, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, projektanci, kierownicy budowy oraz nowi lokatorzy, którzy lada moment będą mogli wprowadzać się do wymarzonych mieszkań.

- To budynek nowoczesny, pięciokondygnacyjny, zawierający 24 mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchni użytkowej od niecałych 40 do nieco ponad 60 metrów kwadratowych oraz jeden lokal usługowy. W cenie mieszkań lokatorzy uzyskują możliwość indywidualnego dostępu do komórki lokatorskiej znajdującej się na każdej kondygnacji