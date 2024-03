Otwarcie świetlicy wiejskiej w Kąkolewie. "Czekaliśmy na to ponad 20 lat"

Ks. Jan Scheller, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kąkolewie poświęcił nową świetlicę, a o część artystyczną podczas spotkania zadbał Wojtek Stanek, uczeń Szkoły Podstawowej w Kąkolewie i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu.

Cieszą się przede wszystkim panie z Koła Gospodyń w Kąkolewie, które zyskały miejsce, w którym będą mogły się spotykać i rozwijać swoją działalność.

- Dla nas to wielka rzecz. Do tej pory miałyśmy małe salki, więc wyjeżdżałyśmy, nie miałyśmy same gdzie przyjąć gości chociażby z zaprzyjaźnionych kół. Teraz się to zmieni, a współpraca z innymi kołami się rozwinie. Mamy już plany chociażby na wspólną majówkę. Cieszymy się bardzo i mamy nadzieję, że nasze koło zyska dzięki temu nowe, młode twarze