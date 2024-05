Padł rekord! 170 dzieci stanęło na starcie podczas kolejnej edycji akcji "Polska Biega"

sztafeta pokoleń: dziecko – do 5 lat (lub za zgodą organizatora w innym wieku) oraz rodzic dziecka

kategoria: od 6 - 10 lat - Junior młodszy (rok urodzenia 2014 do 2018) - 250 m

kategoria do 5 lat Maluch (rok urodzenia 2019 i później) - 100 m

Akcja to jednak nie tylko rywalizacja, lecz także okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Widok tylu uśmiechniętych twarzy na mecie pokazuje, że dla wielu bieganie to nie tylko sport, ale także styl życia.