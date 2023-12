Pani Kazimiera Helbig świętowała jubileusz 80. urodzin

We wtorek, 28 listopada, sołtys Separowa Kazimiera Helbig świętowała 80. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji najlepsze życzenia podczas sesji Rady Gminy Granowo Jubilatce złożyli wójt gminy Zbigniew Kaczmarek oraz przewodniczący Rady Gminy, Stefan Bielawski.

Przedstawiciele samorządu życzyli pani Kazimierze dużo zdrowia, pomyślności, satysfakcji z działalności społecznej oraz wiele sił do dalszej pracy na rzecz sołectwa i jego mieszkańców. Jubilatka otrzymała również okolicznościowy bukiet kwiatów.

Do najlepszych życzeń dołączamy się i my. Życzymy długich lat życia przepełnionych zdrowiem, pogodą ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze!