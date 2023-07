Pani Krystyna Tomczak świętowała jubileusz 90. urodzin. Wszystkiego najlepszego!

Jubileusz 90. urodzin jest wyjątkowy. Z tak szczególnej okazji panią Krystynę Tomczak, mieszkankę Grodziska Wielkopolskiego, odwiedziła delegacja grodziskiego ratusza.

Burmistrz Piotr Hojan i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Paulina Ciesielska – Sworek złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu oraz radości i szczęścia płynących z przebywania wśród najbliższych. Pani Krystyna otrzymała również okolicznościowy bukiet kwiatów i złożyła wpis w pamiątkowej księdze.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Życzymy jeszcze wielu długich lat życia, dużo zdrowia oraz pogody ducha. Niech każdy dzień przynosi radość i siłę do pokonywania codziennych trudów, a dalsze lata niech płyną w spokoju, życzliwości i miłości rodziny i przyjaciół. Wszystkiego najlepszego!