Święty Mikołaj znany jest na całym świecie. Kochają go przede wszystkim dzieci. W niedzielę, 5 grudnia, dotarł do Śniat. Przy wsparciu pomocników, którzy razem ze Świętym Mikołajem stworzyli wyjątkowy orszak, wyczekiwany gość dotarł do dzieci, które obdarował upominkami. Radości było całe mnóstwo! Zobaczcie sami: