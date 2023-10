Gdy nadeszła pandemia koronawirusa, działalność Klubu Seniora zawieszono. Szybko jednak okazało się, że wśród seniorów wciąż silna jest potrzeba wspólnego spędzania czasu. Tak powstała nieformalna grupa "Bądźmy Razem", która zrzesza w swoich szeregach osoby na emeryturze, które wciąż mają apetyt na życie. Jej członkowie organizują wiele wycieczek, a wspólne podróżowanie jest dla nich możliwością do integracji i poznawania nowych miejsc.

Seniorom zrzeszonym w grupie "Bądźmy Razem" przewodniczy pani Aleksandra Hewusz. Jaj zapał i entuzjazm do działania są niezmienne już od trzech dekad. To właśnie jubileusz 30-lecia pracy społecznej na rzecz środowiska senioralnego świętowała w gronie przyjaciół i władz gminy w poniedziałek, 9 października.

- To właśnie dzięki pani nasi seniorzy mogli odwiedzić wiele wspaniałych miejsc, o których wielu nawet nie marzyło. To przeżycia i podziękowania, których nie da się wyrazić słowami. (...) W imieniu swoim i wszystkich seniorów - dziękuję za te trzydzieści lat. Dziękuję za działania, które wykraczają poza schemat obowiązków, które są realizowane od serca. Dziękuję za to, że dzięki pani życie naszych seniorów jest ciekawe