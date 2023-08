Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

7 sierpnia 2023 r. w godz. 08:00 - 11:00

Grodzisk Wielkopolski, ul. Orzechowa od nr 3 do nr 33.

7 sierpnia 2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

Gmina Wielichowo, miejscowość Dębsko, ul. Rakoniewicka 3, 5, 7, 14, 16, 18, działki nr 270, 326/1, miejscowość Pruszkowo, działka nr 270.

9 sierpnia 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00

Granowo, ul. Michała Drzymały cała, ul. Poznańska od nr 1 do nr 1H, 2a, stacja paliw Orlen przy ul. Poznańskiej , ul. Tadeusza Kościuszki cała, ul. Powstańców Wielkopolskich cała, ul. Ogrodowa cała, ul. Konstytucji 3 Maja cała z wyjątkiem nr 1, ul. Polna cała, ul. Kościańska od nr 1 do nr 21A nieparzyste, od nr 2 do nr 24 parzyste, szkoła na ul. Ogrodowej, butiki na ul. Poznańskiej, pizzeria przy ul. Poznańskiej, sklep Dino przy ul. Michała Drzymały/Powstańców Wielkopolskich, działki nr 546/8, 552/4, 707/7, 707/18, 707/19, 837/3, 837/5, 881/2, 881/5, 883/69, 959/1.