Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

6 listopada 2023 r. w godz. 10:00 - 14:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Jabłonna, ul. Grodziska 2, 3, 4, od nr 8 do nr 21, 34, Magdalena S. Zakład Przetwórstwa Rolno-Spożywczego, firma handlowa "LIR", kościół pw. Świętego Michała, działki nr 1292, 1295.

7 listopada 2023 r. w godz. 09:00 - 14:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Rojewo od nr 6 do nr 14, działki nr 25/6, 25/10, 27/1, 44/2, 44/4, 79/2, 81/3, 81/9, 83/2, 89.

7 listopada 2023 r. w godz. 09:00 - 12:00

Kamieniec, ul. Kwiatowa cała, ul. Szkolna 2, 2a, 3, 3a,5, 6, 6a, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 24, 30, 32, ul. Rolna 2, 2a, 4, 4a, 4b, 6, 6a, 6b, 8, 10, 12, 14, 16, 19b, 21, 23, 25, 31, 33, 53, 55, ul. Polna 3, ul. Łąkowa 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 4A, 6, 8, 10, 12, 16, 18, ul. Główna od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 22 parzyste, ul. Stawowa 35, 37, 39, ul. Sportowa cała, ul. Grodziska 2, od nr 4 do nr 32 parzyste, od nr 1 do nr 13, 17, działki nr 73/12, 122/4, 122/7, 134/27, 148/12, 228, 229/2, 236, 238/3, 240/6, 240/7, 403/11, 403/13, 403/29, 403/32, 412, 525 hydrofornia przy ul. Szkolnej, Rolno-Przemysłowa Agencja Exportowo-Importowa Jacek L., Firma Handlowo-Usługowa LIDEX Lidia K., Sklep Delikatesy Centrum, Usługi transportowo-rolne Jan K., firma KAR-GUM, Firma rozrywkowa FLIPER Robert K., CarWasch myjnia przy ul. Stawowej, Kościół P.W. św. Wawrzyńca, stacja Paliw BASPAL, paczkomat InPost przy ul. Grodziskiej, firma Małgorzata U. & Marcin D. S.C. DRIVER, Maciej C. - Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Andrzej C. Przedsiębiorstwo Handlowe, firma "TENIA" Michał B., Rolniczy kombinat spółdzielczy w Kamieńcu, Stadion im. Józefa Kopaczewskiego w Kamieńcu, budynek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., wieża telefoniczna, stacja bazowa telefonii komórkowej GRD3031, stacja bazowa 40271, oczyszczalnia ścieków, ferma krów przy ul. Grodziskiej, stacja redukcyjna gazu PGNiG.