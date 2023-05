Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

17 maja 2023 r. w godz. 08:30 - 13:30

Gmina Wielichowo, miejscowość Wilkowo Polskie: ul. Główna nr 1 do 10, działki nr 584 i 589; ul. Kościańska nr 1 do 13A nieparzyste, działki nr 387/2, 401/3, 416/3, cmentarz, ZPH Ceramex; ul. Krótka - cała; ul. Przemysłowa nr 1 do 10, nr 12, 14, FHU Nowak, parafia.

2 czerwca 2023 r. w godz. 09:00 - 12:00

Granowo, ul. Wspólna działka nr 617/32.

Informacje o planowanych włączeniach pochodzą ze strony Enea Operator.