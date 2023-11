Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu potwierdza, że sprawa jest w toku.

- Zatrzymano 38-letniego mężczyznę. To mieszkaniec powiatu grodziskiego

- mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.

Jak dodaje, do zatrzymania doszło pod koniec października.

- Mężczyzna jest podejrzany o dwa przestępstwa dotyczące molestowania seksualnego. Nie przyznał się do winy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że miał doprowadzić dwie poszkodowane do poddania się innej czynności seksualnej. Będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności tych zdarzeń oraz ustalać, kiedy doszło do przestępstwa