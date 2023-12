Poszukiwany listem gończym 30-latek schował się przed policjantami... w łazience Ania Borowiak

KPP Grodzisk/Ania Borowiak

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zatrzymali poszukiwanego listem gończym 30-letniego mieszkańca gminy Rakoniewice. Gdy policjanci zapukali do jego drzwi, mężczyzna schował się w łazience. Jak się okazało, to nie była najlepsza kryjówka. Trafił już do zakładu karnego.