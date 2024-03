Potrącenie nastoletniej rowerzystki w centrum Grodziska

Do zdarzenia doszło około godziny 18 na ulicy Bukowskiej w Grodzisku Wielkopolskim.

- W momencie zderzenia 12-letnia dziewczynka, która poruszała się w prawidłowy sposób, znajdowała się na przejeździe dla rowerów. 31-letni kierowca samochodu marki jaguar, w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia z rowerzystką

- wyjaśnia st. sierż. Aleksandra Hoffmann z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala w celu diagnostyki. Na szczęście nie odniosła żadnych poważnych obrażeń.

- Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych, a na jego konto trafiło 10 punktów karnych

- dodaje oficer prasowa grodziskiej policji.

Policjanci przypominają, że zarówno rowerzyści jak i piesi w konfrontacji z samochodem są praktycznie bezbronni. Dlatego prowadząc samochód, zwracajmy szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienie czy łamanie przepisów ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii.

Funkcjonariusze apelują zarówno do kierowców, jak i do rowerzystów o ostrożność i wzajemny szacunek na drodze. Ci pierwsi powinni podczas zbliżania się do przejść i przejazdów rowerowych zachować szczególną ostrożność i zdecydowanie zmniejszyć prędkość. Natomiast rowerzyści, w trosce o własne bezpieczeństwo, powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po wyznaczonym przejeździe obowiązani są stosować zasadę szczególnej ostrożności.