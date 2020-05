Problematyczna kamienica po poprzedniku? "Tak bym tego nie ujął"- mówi Piotr Hojan

Zabezpieczone w tegorocznym budżecie pieniądze na wykonanie dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji obiektu, przeznaczono jednak na budowę parkingu przy ulicy Środkowej. Burmistrz Piotr Hojan argumentuje otwarcie, że ta inwestycja jest kluczowa, bo niebawem ruszy nowe przedszkole, a i rodzice, którzy dowożą dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4, mają problem. - Sytuacja jest oczywista. Pracownicy urzędu mogą jeszcze poczekać, a parking jest dla nas teraz priorytetem. Na pewno to inwestycja ważniejsza, dlatego zdecydowałem, że przygotowanie dokumentacji na potrzeby tej kamienicy można odłożyć w czasie- mówi Piotr Hojan.

- Nie wykluczamy konieczności chociażby częściowego wyburzenia budynku. Dziś jednak jest zdecydowanie za wcześnie, by o tym rozmawiać i określić, w jakim stopniu będzie to konieczne- wyjaśniał na naszych łamach w marcu 2018 roku Henryk Szymański. Jego następca nie ma jednak żadnych wątpliwości i mówi otwarcie, że kamienica nadaje się tylko do zburzenia. - Od początku było wiadomo, że do niczego innego ten budynek się nie nadaje. W grę wchodzi tylko rozbiórka. Ale nie chcę wykonywać żadnych nerwowych ruchów, bo najlepiej będzie zrobić to przy budowie nowego obiektu. Budynki na Starym Rynku są ściśle połączone, więc rozbiórka może narazić sąsiednie kamienice na zawalenie. Na razie nie będziemy robić nic, żeby nie prowokować niepotrzebnych kłopotów- mówi Piotr Hojan.