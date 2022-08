Problemy z rekrutacją. Chętnych jest więcej niż miejsc w szkołach

O problemach z naborem do szkół pisaliśmy już 21 lipca. Przypomnijmy, że w rekrutacji wzięło udział ponad 50 procent kandydatów więcej, niż w latach ubiegłych. Do tematu wracamy, ponieważ do 2 sierpnia uczniowie mieli czas na ostateczne potwierdzenie, w której szkole chcą kontynuować naukę.

Klasy w "Słowaku" od września będą liczyć ponad 30 osób, utworzony zostanie jeden dodatkowy oddział. W technikum i szkole branżowej liczby oddziałów zwiększono z 7 do 10, w klasach również będzie więcej uczniów.