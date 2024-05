Za nami długi majowy weekend, ale nie wszyscy mogli się nim cieszyć. Zamiast odpoczywać, do egzaminu dojrzałości pilnie przygotowywali się między innymi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Matura, nazywana także popularnie egzaminem dojrzałości, uważana jest za jeden z najważniejszych testów na ścieżce edukacji w Polsce. Co roku budzi ona ogromne emocje wśród uczniów, którzy starają się jak najlepiej do niej przygotować, a także nauczycieli, którzy wszystkimi siłami próbują przekazać podopiecznym jak największą ilość materiału.

Egzaminy maturalne na poziomie podstawowym z trzech najważniejszych przedmiotów - języka polskiego, języka angielskiego i matematyki - odbywają się podczas trzech pierwszych dni matur. Egzaminy (po pisemnych będą ustne) potrwają do 25 maja.

We wtorek, 7 maja, tegoroczni abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tuż przed wejściem do sali maturzystom towarzyszyły różne emocje. Jedni weseli i uśmiechnięci rozmawiali ze znajomymi, inni nerwowo powtarzali najważniejsze zagadnienia.