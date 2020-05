Przebywał w Polsce nielegalnie. Wpadł, gdy boso szedł drogą!

Policjanci otrzymali informację dotyczącą mężczyzny przemieszczającego się pieszo pomiędzy Godziszewem i Chobienicami. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna idzie pieszo po jezdni, nie ma obuwia, a jego zachowanie wskazuje na to, że może być pod wpływem alkoholu.

- Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Posterunku Policji z Siedlca. Mundurowi bardzo szybko odszukali mężczyznę. Ustalenie jego tożsamości okazało się jednak trudne, gdyż nie posługiwał się językiem polskim i nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Dzięki podjętym czynnościom policjanci ustalili, że mężczyzna to 21-letni obywatel Ukrainy, który do niedawna był zatrudniony w jednej z firm na terenie powiatu nowotomyskiego- relacjonuje oficer prasowy wolsztyńskich policjantów, asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

W czasie podjętej interwencji, w związku z tym, że mężczyzna nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, w tym wizy, jak również środków finansowych niezbędnych do egzystencji, zaszły wątpliwości, co do legalności jego pobytu na terenie Polski. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do KPP w Wolsztynie, gdzie osadzono go w policyjnym areszcie.

- W poniedziałek, mężczyzna przewieziony został do placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze- dodaje W. Adamczyk.