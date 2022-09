Przedszkole "Różany Ogród" w Rakoniewicach czeka rozbudowa

Przypominamy, że we wrześniu 2020 zostało oficjalnie otwarte nowe skrzydło. Do istniejącej bryły budynku dobudowane zostały wtedy trzy oddziały przedszkolne na łączną liczbę 75 dzieci, z łazienkami, pomieszczeniami na leżaki, biurem dyrektora, sekretariatem, korytarzami z szatnią, toaletami oraz pomieszczeniem technicznym. Powstał również łącznik pomiędzy dwiema częściami budynku oraz winda, która pozwoliła na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.