Trwają starania o pozyskanie dofinansowania na rozbudowę Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały w Grodzisku

Zaplanowana rozbudowa Przedszkola Gminnego imienia Krasnala Hałabały jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na miejsca w placówce oraz chęć dostosowania obiektu do nowoczesnych standardów edukacyjnych. Dotychczasowy budynek, choć pełen uroku, staje się zbyt ciasny w obliczu zwiększonej liczby przedszkolaków i nowych potrzeb edukacyjnych.

- Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 496 dzieci, jest to 21 oddziałów. Są to oddziały zlokalizowane w różnych miejscach. Przez rosnącą liczbę dzieci trzy oddziały mamy w szkole, w której jesteśmy gościnnie. Rozbudowa pozwoli na to, żeby oddziały zlokalizowane w szkole przenieść do naszej placówki- mówi dyrektor przedszkola, Alicja Andrys.