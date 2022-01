Radni odwołali Adama Minkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego

W piśmie, które podpisało 10 radnych czytamy, że Adam Minkowski "stracił zaufanie i wiarygodność". Również sam Minkowski próbował dowiedzieć się przed głosowaniem, co mieli na myśli autorzy wniosku. W swoim wystąpieniu podkreślał, że do tej pory nie było żadnych uwag, ani zarzutów do jego pracy. Informował też o podejmowanych przez siebie w ostatnim czasie działaniach na rzecz powiatu. Na koniec swojego wystąpienia zaapelował o to, by radni głosowali przeciwko jego odwołaniu.

Na sali nie padły szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wspomnianej "utraty zaufania i wiarygodności". Radny Józef Kowalonek dopytywał, czy A. Minkowski działał na szkodę rady lub dopuścił się uchybień. Z kolei radny Stanisław Marciniak stwierdził, że sprawa ma swój początek zmianie lidera PiS w powiecie, którym od ubiegłego roku jest Danuta Nijaka i to ona powinna zająć stanowisko wiceprzewodniczącej.

Radni podjęli decyzję o odwołaniu Adama Minkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego. W tajnym głosowaniu za odwołaniem głosowało 9 osób, 6 było przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu. To oznacza, że czekają nas zmiany w prezydium Rady Powiatu Grodziskiego. Do tematu będziemy zatem wracać.