"Raz na ludowo, raz na różowo". Tak bawiły się członkinie kół gospodyń wiejskich!

Członkinie kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Grodzisk to prawdziwe wulkany energii. Nie brak im zapału do działania i kreatywności. Aktywnie biorą udział w najróżniejszych wydarzeniach. Poza pielęgnowaniem rodzimych tradycji, zajmują się także aktywizacją mieszkańców swoich małej społeczności. Sprawnie działające KGW organizują warsztaty tańca, wycieczki krajoznawcze, czy nawet zajęcia fitness. Aktywne i zaradne panie dbają, aby mieszkańcy małych miejscowości mieli zapewniony dostęp do kultury, edukacji i rozrywki. W tym wszystkim nie zapominają również o sobie. W piątek, 13 października, zorganizowały kolejną imprezę integracyjną, ale nie byle jaką, bo pod hasłem "Raz na ludowo, raz na różowo".

Zanim panie ruszyły na parkiet, spróbowały swoich sił w strzelaniu. Najlepsze drużyny odebrały puchary. Pierwsze miejsce wywalczyły panie z Kobylnik. Tuż za nimi na podium znalazły się członkinie KGW w Sworzycach. Trzecie miejsce zajęły panie ze Słocina. Wręczono również nagrody indywidualne.