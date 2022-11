Sklep z kuchnią ukraińską otwiera się w Grodzisku Wielkopolskim. Będzie serwować pielmieni, pierogi i wiele innych!

Polacy kochają smakować kuchnie z różnych zakątków świata. Szczególnie upodobaliśmy sobie dania z Włoch, ale przecież każdy kraj posiada swoje sztandarowe potrawy. Tak też jest z kuchnią ukraińską, która już niebawem zagości w Grodzisku Wielkopolskim. Nowa kulinarna propozycja to dzieło Romana Martyniuka, jego żony Kariny i jej mamy. Wspólnie otwierają sklep ze specjałami kuchni ukraińskiej, którą znają najlepiej, bo właśnie stamtąd pochodzą.

- Pomysł narodził się już latem. Chcieliśmy otworzyć własny biznes i jednocześnie dać choć trochę możliwości, by poczuć się jak w domu tym osobom, które do Grodziska przyjechały z Ukrainy. Nasze dania prezentowaliśmy już na festynach i jarmarkach organizowanych w mieście i przyjęły się bardzo dobrze. Grodziszczanie chwalili naszą kuchnię, więc damy im okazję, by móc próbować jej na co dzień - mówi Roman.